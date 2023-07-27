Live
  • Чт 27.07.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.46
    • 🟢

Навіщо в укриття у Харкові закупили лавки, що кріпляться до стін, пояснив мер

Суспільство 09:56   27.07.2023
Оксана Горун
Навіщо в укриття у Харкові закупили лавки, що кріпляться до стін, пояснив мер

Ігор Терехов в етері нацмарафону  повідомив стан укриттів у Харкові.

Ми привели до нормального стану всі простіші укриття. Усі комунальні підприємства працювали над цим. Закупили вогнегасники, закупили аптечки, баки для питної води. Зараз цьому приділяємо дуже пильну увагу. Крім цього, ми закупили лавки, які прикрутили до стін. Бо у нас були випадки мародерства в укриттях”, – пояснив мер Харкова Ігор Терехов.

Він заявив, що зараз “усі укриття в Харкові в належному стані та всі укриття відкриті”.

Читайте також:  Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання та озеленення у Харкові

Також продовжують працювати бетонні зупинки-укриття, які встановили в Харкові рік тому. Там доступний безплатний вай-фай, що, за словами мера, приваблює “молодь”. Випадки хуліганства у цих укриттях також трапляються. Наслідки ліквідують комунальні служби.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Навіщо в укриття у Харкові закупили лавки, що кріпляться до стін, пояснив мер
Навіщо в укриття у Харкові закупили лавки, що кріпляться до стін, пояснив мер
27.07.2023, 09:56
По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА
По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА
27.07.2023, 08:30
Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”
Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”
27.07.2023, 09:04
ISW заявив про початок основного удару контрнаступу ЗСУ на півдні
ISW заявив про початок основного удару контрнаступу ЗСУ на півдні
27.07.2023, 07:53
Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові
Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові
27.07.2023, 09:38
Сьогодні 27 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 липня: яке свято та день в історії
27.07.2023, 06:00

Новини за темою:

09:38
Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові
14:55
Харків готовий до опалювального сезону на 62% – Терехов
14:35
«Шанси є» – Терехов про офлайн-навчання у Харкові
14:15
ДТП із тролейбусом у Харкові: Терехов повідомив про стан постраждалих
12:48
Харків’яни просять Терехова перейменувати низьку вулиць: подробиці

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Навіщо в укриття у Харкові закупили лавки, що кріпляться до стін, пояснив мер»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у нашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 09:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ігор Терехов в етері нацмарафону  повідомив стан укриттів у Харкові".