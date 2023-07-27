Навіщо в укриття у Харкові закупили лавки, що кріпляться до стін, пояснив мер

Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив стан укриттів у Харкові.

“Ми привели до нормального стану всі простіші укриття. Усі комунальні підприємства працювали над цим. Закупили вогнегасники, закупили аптечки, баки для питної води. Зараз цьому приділяємо дуже пильну увагу. Крім цього, ми закупили лавки, які прикрутили до стін. Бо у нас були випадки мародерства в укриттях”, – пояснив мер Харкова Ігор Терехов.

Він заявив, що зараз “усі укриття в Харкові в належному стані та всі укриття відкриті”.

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Також продовжують працювати бетонні зупинки-укриття, які встановили в Харкові рік тому. Там доступний безплатний вай-фай, що, за словами мера, приваблює “молодь”. Випадки хуліганства у цих укриттях також трапляються. Наслідки ліквідують комунальні служби.