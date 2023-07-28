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Два трамвая на выходных в Харькове изменят маршрут

Общество 19:01   28.07.2023
Оксана Якушко
Два трамвая на выходных в Харькове изменят маршрут

Трамвай №8 в воскресенье, 30 июля, и трамвай № 3 в субботу, 29 июля, будут ходить в Харькове по измененному маршруту, сообщили в мэрии.

29 июля с 9:00 до 16:00 из-за ремонта не будет ходить трамвай по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».

В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

30 июля с 9:00 до 15:30 из-за ремонта приостановят движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева.

В это время трамвай №8 будет курсировать так:

разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – разворотный круг «Ул. Мухачева».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 19:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай №8 в воскресенье, 30 июля, и трамвай № 3 в субботу, 29 июля, будут ходить в Харькове по измененному маршруту, сообщили в мэрии.".