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Два трамваї у Харкові на вихідних змінять маршрут

Суспільство 19:01   28.07.2023
Оксана Якушко
Два трамваї у Харкові на вихідних змінять маршрут

Трамвай №8 у неділю, 30 липня, та трамвай №3 у суботу, 29 липня, ходитимуть у Харкові за зміненим маршрутом, повідомили у мерії.

29 липня з 9:00 до 16:00 через ремонт не ходитиме трамвай вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола “Залютине”.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так:

розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

30 липня з 9:00 до 15:30 через ремонт призупинять рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда та вул. Морозова, дільниці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова.

У цей час трамвай №8 курсуватиме так:

розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 19:01;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамвай №8 у неділю, 30 липня, та трамвай №3 у суботу, 29 липня, ходитимуть у Харкові за зміненим маршрутом, повідомили у мерії.".