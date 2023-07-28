Ограбил 15-летнюю девушку: на Харьковщине задержали бандита
21-летний мужчина ограбил подростка: отобрал у 15-летней девушки мобильный телефон и скрылся.
«Сотрудники полиции оперативно разыскали 21-летнего нарушителя. Он признался в содеянном. Вещественное доказательство изъято», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчине уже сообщили о подозрении по статье «грабеж». Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21-летний мужчина ограбил подростка: отобрал у 15-летней девушки мобильный телефон и скрылся".