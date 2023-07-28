Ограбил 15-летнюю девушку: на Харьковщине задержали бандита

21-летний мужчина ограбил подростка: отобрал у 15-летней девушки мобильный телефон и скрылся.

«Сотрудники полиции оперативно разыскали 21-летнего нарушителя. Он признался в содеянном. Вещественное доказательство изъято», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине уже сообщили о подозрении по статье «грабеж». Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.