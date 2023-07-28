Пограбував 15-річну дівчину: на Харківщині затримали бандита

21-річний чоловік пограбував підлітка: відібрав у 15-річної дівчини мобільний телефон та втік.

“Співробітники поліції оперативно розшукали 21-річного порушника. Він зізнався у скоєному. Речовий доказ вилучено”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку вже повідомили про підозру за статтею “грабіж”. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.