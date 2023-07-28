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Пограбував 15-річну дівчину: на Харківщині затримали бандита

Події 10:59   28.07.2023
Оксана Горун
Пограбував 15-річну дівчину: на Харківщині затримали бандита

21-річний чоловік пограбував підлітка: відібрав у 15-річної дівчини мобільний телефон та втік.

“Співробітники поліції оперативно розшукали 21-річного порушника. Він зізнався у скоєному. Речовий доказ вилучено”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку вже повідомили про підозру за статтею “грабіж”. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 10:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний чоловік пограбував підлітка: відібрав у 15-річної дівчини мобільний телефон та втік".