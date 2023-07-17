Харків’янин пограбував кіоск, але потрапив на камери відеоспостереження

У Немишлянському районі Харкова 38-річний раніше судимий чоловік пограбував кіоск. Крадія затримали.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 липня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що по Салтівському Шосе в торговельному кіоску невідомий вкрав з каси 2500 гривень. Заявниця детально описала зловмисника.

Поліцейські вилучили відеозапис з камери відеоспостереження, на якому «засвітився» крадій.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний раніше судимий чоловік.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст.186 (грабіж) ККУ. Йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.