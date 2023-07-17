Харків’янин пограбував кіоск, але потрапив на камери відеоспостереження
Фото: ГУНП в Харківській області
У Немишлянському районі Харкова 38-річний раніше судимий чоловік пограбував кіоск. Крадія затримали.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 липня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що по Салтівському Шосе в торговельному кіоску невідомий вкрав з каси 2500 гривень. Заявниця детально описала зловмисника.
Поліцейські вилучили відеозапис з камери відеоспостереження, на якому «засвітився» крадій.
Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний раніше судимий чоловік.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст.186 (грабіж) ККУ. Йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі Харкова 38-річний раніше судимий чоловік пограбував кіоск. Крадія затримали.".