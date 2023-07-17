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Харків’янин пограбував кіоск, але потрапив на камери відеоспостереження

Суспільство 11:47   17.07.2023
Вікторія Яковенко
Харків’янин пограбував кіоск, але потрапив на камери відеоспостереження Фото: ГУНП в Харківській області

У Немишлянському районі Харкова 38-річний раніше судимий чоловік пограбував кіоск. Крадія затримали.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 липня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що по Салтівському Шосе в торговельному кіоску невідомий вкрав з каси 2500 гривень. Заявниця детально описала зловмисника.

Поліцейські вилучили відеозапис з камери відеоспостереження, на якому «засвітився» крадій.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний раніше судимий чоловік.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст.186 (грабіж) ККУ. Йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі Харкова 38-річний раніше судимий чоловік пограбував кіоск. Крадія затримали.".