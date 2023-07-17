Live
  • Понедельник 17.07.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.05
    • 🟢

Харьковчанин ограбил киоск, но попал на камеры видеонаблюдения

Общество 11:47   17.07.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанин ограбил киоск, но попал на камеры видеонаблюдения Фото: ГУНП в Харьковской области

В Немышлянском районе Харькова 38-летний ранее судимый мужчина ограбил киоск. Вора задержали.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 12 июля правоохранителям поступило сообщение о том, что по Салтовскому Шоссе в торговом киоске неизвестный украл из кассы 2500 гривен. Заявительница подробно описала злоумышленника.

Полицейские изъяли видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой «засветился» вор.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 38-летний ранее судимый мужчина.

Мужчине сообщили о подозрении по факту уголовного производства по ч. 4 ст.186 (грабеж) УКУ. Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

01
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: В Харькове поймали вора, который украл временный забор у «ХТС» (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
16.07.2023
Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении — Маляр
Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении — Маляр
17.07.2023
В Харькове россияне дважды били ракетами по одному предприятию
В Харькове россияне дважды били ракетами по одному предприятию
17.07.2023
7 пострадавших в результате ракетного удара в Харькове, 1 погибший – Терехов
7 пострадавших в результате ракетного удара в Харькове, 1 погибший – Терехов
16.07.2023
Ночная ракетная атака и наступление под Купянском: сводка Генштаба ВСУ
Ночная ракетная атака и наступление под Купянском: сводка Генштаба ВСУ
17.07.2023
Синегубов о Купянском направлении: это уже не ДРГ, идут штурмовые действия
Синегубов о Купянском направлении: это уже не ДРГ, идут штурмовые действия
17.07.2023

Новости по теме:

11:22
Вблизи Харькова до полудня могут раздаваться взрывы – ХОВА
22:21
Харьков третий раз за сутки подвергается ракетной атаке
21:32
Один погиб, трое раненых в Харькове в результате ракетного удара — прокуратура
20:01
7 пострадавших в результате ракетного удара в Харькове, 1 погибший – Терехов
19:41
4 пострадавших в результате ракетного удара по Харькову – Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковчанин ограбил киоск, но попал на камеры видеонаблюдения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе Харькова 38-летний ранее судимый мужчина ограбил киоск. Вора задержали.".