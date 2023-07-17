Харьковчанин ограбил киоск, но попал на камеры видеонаблюдения

В Немышлянском районе Харькова 38-летний ранее судимый мужчина ограбил киоск. Вора задержали.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 12 июля правоохранителям поступило сообщение о том, что по Салтовскому Шоссе в торговом киоске неизвестный украл из кассы 2500 гривен. Заявительница подробно описала злоумышленника.

Полицейские изъяли видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой «засветился» вор.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 38-летний ранее судимый мужчина.

Мужчине сообщили о подозрении по факту уголовного производства по ч. 4 ст.186 (грабеж) УКУ. Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.