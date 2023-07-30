Как Kraken уничтожил операторов вражеских дронов под Бахмутом (видео)
Харьковское спецподразделение Главного управления разведки Минобороны «Kraken» сообщило об уничтожении на Бахмутском направлении группы операторов российских беспилотников.
Оккупантов обнаружили в ходе воздушной разведки, пишут в Telegram-канале подразделения.
«Группа была уничтожена сбросом взрывного устройства с FPV-бомбера», — рассказывают защитники.
Видео: Kraken
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 20:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское спецподразделение Главного управления разведки Минобороны «Kraken» сообщило об уничтожении на Бахмутском направлении группы операторов российских беспилотников.".