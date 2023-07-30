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Как Kraken уничтожил операторов вражеских дронов под Бахмутом (видео)

Общество 20:08   30.07.2023
Елена Нагорная
Как Kraken уничтожил операторов вражеских дронов под Бахмутом (видео)

Харьковское спецподразделение Главного управления разведки Минобороны «Kraken» сообщило об уничтожении на Бахмутском направлении группы операторов российских беспилотников.

Оккупантов обнаружили в ходе воздушной разведки, пишут в Telegram-канале подразделения.

«Группа была уничтожена сбросом взрывного устройства с FPV-бомбера», — рассказывают защитники.

Видео: Kraken

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское спецподразделение Главного управления разведки Минобороны «Kraken» сообщило об уничтожении на Бахмутском направлении группы операторов российских беспилотников.".