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Як Kraken знищив операторів ворожих дронів під Бахмутом (відео)

Суспільство 20:08   30.07.2023
Олена Нагорна
Як Kraken знищив операторів ворожих дронів під Бахмутом (відео)

Харківський спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони “Kraken” повідомив про знищення на Бахмутському напрямку групи операторів російських безпілотників.

Окупантів виявили під час повітряної розвідки, пишуть у телеграмі підрозділу.

“Групу було знищено скидом вибухового пристрою з FPV-бомбера”, – розповідають захисники.

Відео: Kraken

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Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони “Kraken” повідомив про знищення на Бахмутському напрямку групи операторів російських безпілотників.".