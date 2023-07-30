Як Kraken знищив операторів ворожих дронів під Бахмутом (відео)
Харківський спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони “Kraken” повідомив про знищення на Бахмутському напрямку групи операторів російських безпілотників.
Окупантів виявили під час повітряної розвідки, пишуть у телеграмі підрозділу.
“Групу було знищено скидом вибухового пристрою з FPV-бомбера”, – розповідають захисники.
Відео: Kraken
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 20:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони “Kraken” повідомив про знищення на Бахмутському напрямку групи операторів російських безпілотників.".