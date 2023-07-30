Цілі підрозділи втрачають боєздатність – ЗСУ про бої під Куп’янськом і Лиманом

На Лимано-Куп’янському напрямку протягом доби 35 окупантів було ліквідовано, 65 поранено та 5 взято в полон. Також знищено ворожий танк, БТР та два польові склади боєприпасів.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що це не найбільші втрати ворога, напередодні вони були значнішими.

“Вибувають як окремі військовослужбовці, так і цілі підрозділи втрачають боєздатність. Рівня роти, батальйону. Так, це змушує ворога проводити ротаційні заходи, маневрувати… Головна в них ударна сила – це повітряно-десантні підрозділи, які попри те, що значною мірою укомплектовані з мобілізованих, але сам відбір та підготовка в ці війська дещо кращі. Інший компонент – це кращі піхотні підрозділи. І в якості додаткового – це бойовий армійський резерв, територіальні війська, різного типу ПВК. Усе це вони намагаються використати, щоб досягти якогось руху”, – розповів Череватий.

Він уточнив, що сили та засоби противник переміщує як із самої Росії та з окупованих територій, так і по лінії фронту.

При цьому Лимано-Куп’янський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських обстрілів – за добу війська РФ відкривали вогонь 480 разів.