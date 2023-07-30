ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность
На Лимано-Купянском направлении в течение суток 35 оккупантов были ликвидированы, 65 ранены и 5 взяты в плен. Также уничтожены вражеский танк, БТР и два полевых склада боеприпасов.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что это не самые большие потери врага, накануне они были гораздо значительнее.
«Выбывают как отдельные военнослужащие, так и целые подразделения теряют боеспособность. Уровня роты, батальона. Да, это заставляет врага проводить ротационные мероприятия, маневрировать… Главная у них ударная сила — это воздушно-десантные подразделения, которые несмотря на то, что в значительной степени укомплектованы из мобилизованных, но сам отбор и подготовка в эти войска несколько лучше. Другой компонент — это лучшие пехотные подразделения. И в качестве дополнительного — это боевой армейский резерв, территориальные войска, разного типа ЧВК. Все это они пытаются использовать, чтобы достичь какого-то движения», — рассказал Череватый.
Он уточнил, что силы и средства противник перемещает как из самой России и с оккупированных территорий, так и по линии фронта.
При этом Лимано-Купянское направление остается лидером по количеству артиллерийских обстрелов — за сутки войска РФ открывали огонь 480 раз.
Читайте также: Армия РФ возобновила атаки в направлении Боровой Харьковской области — Машовец
Новости по теме:
Вы читали новость: «ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 10:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении в течение суток 35 оккупантов были ликвидированы, 65 ранены и 5 взяты в плен. Также уничтожены вражеский танк, БТР и два полевых склада боеприпасов.".