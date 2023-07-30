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ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность

Общество 10:25   30.07.2023
Елена Нагорная
ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность

На Лимано-Купянском направлении в течение суток 35 оккупантов были ликвидированы, 65 ранены и 5 взяты в плен. Также уничтожены вражеский танк, БТР и два полевых склада боеприпасов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что это не самые большие потери врага, накануне они были гораздо значительнее.

«Выбывают как отдельные военнослужащие, так и целые подразделения теряют боеспособность. Уровня роты, батальона. Да, это заставляет врага проводить ротационные мероприятия, маневрировать… Главная у них ударная сила — это воздушно-десантные подразделения, которые несмотря на то, что в значительной степени укомплектованы из мобилизованных, но сам отбор и подготовка в эти войска несколько лучше. Другой компонент — это лучшие пехотные подразделения. И в качестве дополнительного — это боевой армейский резерв, территориальные войска, разного типа ЧВК. Все это они пытаются использовать, чтобы достичь какого-то движения», — рассказал Череватый.

Он уточнил, что силы и средства противник перемещает как из самой России и с оккупированных территорий, так и по линии фронта.

При этом Лимано-Купянское направление остается лидером по количеству артиллерийских обстрелов — за сутки войска РФ открывали огонь 480 раз.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 10:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении в течение суток 35 оккупантов были ликвидированы, 65 ранены и 5 взяты в плен. Также уничтожены вражеский танк, БТР и два полевых склада боеприпасов.".