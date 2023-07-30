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Армия РФ возобновила атаки в направлении Боровой Харьковской области — Машовец

Общество 09:26   30.07.2023
Елена Нагорная
Армия РФ возобновила атаки в направлении Боровой Харьковской области — Машовец

На Купянском направлении войска РФ после короткой и небольшой перегруппировки сил и средств начали очередную серию атак в направлении поселка Боровая Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

По мнению эксперта, в полосах наступления 15-й и 21-й ОМСБр командование противника проводит доукомплектование передовых подразделений, чтобы возобновить атаки в направлении поселка Первомайское и села Вишневое Боровской громады Харьковской области.

“Подразделения 30-й ОМСБр противника снова атаковали передовые позиции ВСУ по направлению с. Нововодяное (Луганская область – ред.) — с. Островского, имели определенный успех, продвинувшись примерно на 2 км, но дойти до района Островских ставков у них так и не вышло, были вынуждены остановиться”, — пишет Машовец.

По данным группы «Информационное сопротивление», в ближайшее время враг может ввести в бой в районе села Райгородка Луганской области дополнительные силы из состава 4-й «кантемировской» танковой дивизии.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 09:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении войска РФ после короткой и небольшой перегруппировки сил и средств начали очередную серию атак в направлении поселка Боровая Изюмского района Харьковской области.".