Армия РФ возобновила атаки в направлении Боровой Харьковской области — Машовец

На Купянском направлении войска РФ после короткой и небольшой перегруппировки сил и средств начали очередную серию атак в направлении поселка Боровая Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

По мнению эксперта, в полосах наступления 15-й и 21-й ОМСБр командование противника проводит доукомплектование передовых подразделений, чтобы возобновить атаки в направлении поселка Первомайское и села Вишневое Боровской громады Харьковской области.

“Подразделения 30-й ОМСБр противника снова атаковали передовые позиции ВСУ по направлению с. Нововодяное (Луганская область – ред.) — с. Островского, имели определенный успех, продвинувшись примерно на 2 км, но дойти до района Островских ставков у них так и не вышло, были вынуждены остановиться”, — пишет Машовец.

По данным группы «Информационное сопротивление», в ближайшее время враг может ввести в бой в районе села Райгородка Луганской области дополнительные силы из состава 4-й «кантемировской» танковой дивизии.

Читайте также: ISW подтверждает продвижение украинских войск у Бахмута и на Запорожчине