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ISW подтверждает продвижение украинских войск у Бахмута и на Запорожчине

Политика 08:20   30.07.2023
Елена Нагорная
ISW подтверждает продвижение украинских войск у Бахмута и на Запорожчине

Украинские войска 29 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и на отдельных направлениях продвинулись вперед, пишет Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на геолокационные кадры от 28 и 29 июля аналитики информируют, что украинские защитники:

— продвинулись вплотную к северо-западной окраине поселка Курдюмовка (13 км к юго-западу от Бахмута);

— выдвинулись на позиции у северной окраины села Приютное в Запорожской области вблизи границы с Донецкой областью.

«Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали наступление вблизи Клищеевки, Курдюмовки и Андреевки к югу от Бахмута. Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы вели контрнаступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области», — отметили аналитики.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 08:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские войска 29 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и на отдельных направлениях продвинулись вперед, пишет Институт изучения войны (ISW).".