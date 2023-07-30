ISW подтверждает продвижение украинских войск у Бахмута и на Запорожчине

Украинские войска 29 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и на отдельных направлениях продвинулись вперед, пишет Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на геолокационные кадры от 28 и 29 июля аналитики информируют, что украинские защитники:

— продвинулись вплотную к северо-западной окраине поселка Курдюмовка (13 км к юго-западу от Бахмута);

— выдвинулись на позиции у северной окраины села Приютное в Запорожской области вблизи границы с Донецкой областью.

«Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали наступление вблизи Клищеевки, Курдюмовки и Андреевки к югу от Бахмута. Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы вели контрнаступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области», — отметили аналитики.