ISW підтверджує просування українських військ біля Бахмута і на Запоріжжі

Українські війська 29 липня вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та на окремих напрямках просунулися вперед, пише Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на геолокаційні кадри від 28 та 29 липня аналітики інформують, що українські захисники:

– просунулися впритул до північно-західної околиці селища Курдюмівка (13 км на південний захід від Бахмута);

– висунулися на позиції біля північної околиці села Приютне на Запоріжжі поблизу кордону з Донецькою областю.

“Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували наступ поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки на південь від Бахмута. Українські офіційні особи повідомили, що українські сили вели контрнаступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області”,