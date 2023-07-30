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ISW підтверджує просування українських військ біля Бахмута і на Запоріжжі

Політика 08:20   30.07.2023
Олена Нагорна
ISW підтверджує просування українських військ біля Бахмута і на Запоріжжі

Українські війська 29 липня вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та на окремих напрямках просунулися вперед, пише Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на геолокаційні кадри від 28 та 29 липня аналітики інформують, що українські захисники:

– просунулися впритул до північно-західної околиці селища Курдюмівка (13 км на південний захід від Бахмута);

– висунулися на позиції біля північної околиці села Приютне на Запоріжжі поблизу кордону з Донецькою областю.

“Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували наступ поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки на південь від Бахмута. Українські офіційні особи повідомили, що українські сили вели контрнаступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області”,

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 08:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські війська 29 липня вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та на окремих напрямках просунулися вперед, пише Інститут вивчення війни (ISW).".