Армія РФ відновила атаки в напрямку Борової Харківської області – Машовець
На Куп’янському напрямку війська РФ після короткого та невеликого перегрупування сил та засобів розпочали чергову серію атак у напрямку селища Борова Ізюмського району Харківської області.
Про це повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.
На думку експерта, у смугах наступу 15-ї та 21-ї ОМСБр командування супротивника проводить доукомплектування передових підрозділів, щоб відновити атаки у напрямку селища Первомайське та села Вишневе Борівської громади Харківської області.
“Підрозділи 30-ї ОМСБр супротивника знову атакували передові позиції ЗСУ у напрямку с. Нововодяне (Луганська область – ред.) – с. Островського. Мали певний успіх, просунувшись приблизно на 2 км, але дійти до району Островських ставків у них так і не вийшло, були змушені зупинитися”, — пише Машовець.
За даними групи “Інформаційний спротив”, найближчим часом ворог може ввести в бій у районі села Райгородка Луганської області додаткові сили зі складу 4-ї “кантемирівської” танкової дивізії.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 09:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку війська РФ після короткого та невеликого перегрупування сил та засобів розпочали чергову серію атак у напрямку селища Борова Ізюмського району Харківської області.".