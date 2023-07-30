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Армія РФ відновила атаки в напрямку Борової Харківської області – Машовець

Суспільство 09:26   30.07.2023
Олена Нагорна
Армія РФ відновила атаки в напрямку Борової Харківської області – Машовець

На Куп’янському напрямку війська РФ після короткого та невеликого перегрупування сил та засобів розпочали чергову серію атак у напрямку селища Борова Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

На думку експерта, у смугах наступу 15-ї та 21-ї ОМСБр командування супротивника проводить доукомплектування передових підрозділів, щоб відновити атаки у напрямку селища Первомайське та села Вишневе Борівської громади Харківської області.

“Підрозділи 30-ї ОМСБр супротивника знову атакували передові позиції ЗСУ у напрямку с. Нововодяне (Луганська область – ред.) – с. Островського. Мали певний успіх, просунувшись приблизно на 2 км, але дійти до району Островських ставків у них так і не вийшло, були змушені зупинитися”, — пише Машовець.

За даними групи “Інформаційний спротив”, найближчим часом ворог може ввести в бій у районі села Райгородка Луганської області додаткові сили зі складу 4-ї “кантемирівської” танкової дивізії.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 09:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку війська РФ після короткого та невеликого перегрупування сил та засобів розпочали чергову серію атак у напрямку селища Борова Ізюмського району Харківської області.".