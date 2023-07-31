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Генштаб ВСУ — о ночном ракетном ударе, атаке врага и обстрелах Харьковщины

Происшествия 07:22   31.07.2023
Оксана Горун
Генштаб ВСУ — о ночном ракетном ударе, атаке врага и обстрелах Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке 31 июля Генштаб ВСУ подтвердил факт ракетного удара по Харькову, а также сообщил об обстреле еще восьми населенных пунктов области и ситуации на Купянском направлении.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла ракетный удар по городу Харькову. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, по области ударило несколько ракет С-300. Одна из них — по Новобаварскому району Харькова, вторая — по смт Великий Бурлук. В Харькове есть раненый.

Помимо ракет, армия РФ била по Харьковщине в течение суток из артиллерии и минометов.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Волчанск и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Западное, Кондрашовка, Купянск и Кисловка», — перечислили в Генштабе.

Также в течение суток враг пытался атаковать восточнее Берестового в Харьковской области. Силы обороны отразили наступление. В целом на фронте в Украине за сутки произошло более 20 боевых столкновений. По территории страны враг нанес четыре ракетных и 42 авиационных удара, а также совершил 76 обстрелов из РСЗО.

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«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены четыре ударных БпЛА противника типа
«Шахед-136″ и четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава врага», — проинформировали в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 07:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 31 июля Генштаб ВСУ подтвердил факт ракетного удара по Харькову, а также сообщил об обстреле еще восьми населенных пунктов области и ситуации на Купянском направлении".