Генштаб ВСУ — о ночном ракетном ударе, атаке врага и обстрелах Харьковщины

В утренней сводке 31 июля Генштаб ВСУ подтвердил факт ракетного удара по Харькову, а также сообщил об обстреле еще восьми населенных пунктов области и ситуации на Купянском направлении.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла ракетный удар по городу Харькову. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, по области ударило несколько ракет С-300. Одна из них — по Новобаварскому району Харькова, вторая — по смт Великий Бурлук. В Харькове есть раненый.

Помимо ракет, армия РФ била по Харьковщине в течение суток из артиллерии и минометов.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Волчанск и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Западное, Кондрашовка, Купянск и Кисловка», — перечислили в Генштабе.

Также в течение суток враг пытался атаковать восточнее Берестового в Харьковской области. Силы обороны отразили наступление. В целом на фронте в Украине за сутки произошло более 20 боевых столкновений. По территории страны враг нанес четыре ракетных и 42 авиационных удара, а также совершил 76 обстрелов из РСЗО.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены четыре ударных БпЛА противника типа

«Шахед-136″ и четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава врага», — проинформировали в ГШ.