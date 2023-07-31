Генштаб ЗСУ – про нічний ракетний удар, атаку ворога та обстріли Харківщини
У ранковому зведенні 31 липня Генштаб ЗСУ підтвердив факт ракетного удару по Харкову, а також повідомив про обстріли ще восьми населених пунктів області та ситуацію на Куп’янському напрямку.
“Сьогодні вночі російська федерація завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – повідомили в Генштабі.
За даними Харківської обласної прокуратури, по області вдарило кілька ракет С-300. Одна з них – по Новобаварському району Харкова, друга – по смт Великий Бурлук. У Харкові є поранений.
Крім ракет, армія РФ била по Харківщині протягом доби з артилерії та мінометів.
“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема, постраждали Вовчанськ і Бударки Харківської області. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області“, – перерахували в Генштабі.
Також протягом доби ворог намагався атакувати на схід від Берестового в Харківській області. Сили оборони відбили наступ. Загалом на фронті в Україні за добу сталося понад 20 бойових зіткнень. По території країни ворог завдав чотири ракетні та 42 авіаційні удари, а також здійснив 76 обстрілів з РСЗВ.
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“Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено чотири ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу ворога“, – поінформували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 07:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 31 липня Генштаб ЗСУ підтвердив факт ракетного удару по Харкову, а також повідомив про обстріли ще восьми населених пунктів області та ситуацію на Куп’янському напрямку".