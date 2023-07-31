Синегубов: на село сбросили гранаты с БПЛА, за сутки 1 погибшая и 4 раненых

Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги суток на Харьковщине. По региону били ракетами С-300, артиллерией, а также сбрасывали гранаты с беспилотника.

«Около полуночи враг ракетами С-300 обстрелял г. Харьков. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Произошли пожары. Ранен и был госпитализирован 61-летний охранник. В пгт Великий Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в огород частного домохозяйства, поврежден частный дом и гараж. Без пострадавших», — сообщил Синегубов в telegram утром 31 июля.

Также армия РФ била по Изюмскому району и Волчанску. Наиболее трагичные последствия в селе Шейковка Боровской громады. Там «прилет» был в жилой дом. Погибла 74-летняя женщина. Еще одна женщина 53 лет и 74-летний мужчина — ранены.

«В Волчанске повреждены четыре жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина», — отметил Синегубов.

На село Тимофеевка Богодуховского района враг сбросил с БПЛА две гранаты. По данным начальника ХОВА, пострадавших там нет. Повреждены два забора.