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Синєгубов: на село скинули гранати з БПЛА, за добу 1 загибла та 4 поранених

Події 08:17   31.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов: на село скинули гранати з БПЛА, за добу 1 загибла та 4 поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки доби на Харківщині. По регіону били ракетами С-300, артилерією, а також скидали гранати з безпілотника.

Близько опівночі ворог ракетами С-300 обстріляв м. Харків. Зафіксовані влучання на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Сталися пожежі. Зазнав поранення та був госпіталізований 61-річний охоронець. У смт Великий Бурлук Куп’янського району близько опівночі російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства, пошкоджено приватний будинок та гараж. Без постраждалих“, – повідомив Синєгубов у телеграмі вранці 31 липня.

Також армія РФ била по Ізюмському району та Вовчанську. Найбільш трагічні наслідки у селі Шийківка Борівської громади. Там “приліт” був у житловий будинок. Загинула 74-річна жінка. Ще одна жінка 53 років та 74-річний чоловік – поранені.

“У Вовчанську пошкоджено чотири житлові будинки, отримав поранення 84-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.

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На село Тимофіївка Богодухівського району ворог скинув із БПЛА дві гранати. За даними начальника ХОВА, постраждалих там немає. Пошкоджено два паркани.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 08:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки доби на Харківщині. По регіону били ракетами С-300, артилерією, а також скидали гранати з безпілотника".