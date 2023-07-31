ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)
Фото: ДСНС
За даними ДСНС України, в Харкові через атаку армії РФ сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів.
“У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.
Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м. На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу“, – поінформували рятувальники.
Пожежу гасили п’ять одиниць техніки та 28 рятувальників.
Читайте також: Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ДСНС України, в Харкові через атаку армії РФ сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів".