ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)

За даними ДСНС України, в Харкові через атаку армії РФ сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів.

“У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.

Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м. На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу“, – поінформували рятувальники.

Пожежу гасили п’ять одиниць техніки та 28 рятувальників.