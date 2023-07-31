Live
  • Пн 31.07.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)

Події 07:54   31.07.2023
Оксана Горун
ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео) Фото: ДСНС

За даними ДСНС України, в Харкові через атаку армії РФ сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів.

У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.
Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м. На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу“, – поінформували рятувальники.

Пожежу гасили п’ять одиниць техніки та 28 рятувальників.

Читайте також:  Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”

Наслідки ракетного удару по Харкову 31 липня 2023 6
Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару по Харкову 31 липня 2023 5
Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару по Харкову 31 липня 2023 2
Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару по Харкову 31 липня 2023 3
Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару по Харкову 31 липня 2023
Фото: ДСНС
Автор: Оксана Горун
Популярно
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
29.07.2023, 09:00
Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії
31.07.2023, 06:00
Маляр повідомила, де ворог був особливо активним на Куп’янському напрямку
Маляр повідомила, де ворог був особливо активним на Куп’янському напрямку
31.07.2023, 08:43
ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)
ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)
31.07.2023, 07:54
У Харкові від ракетного удару постраждав 61-річний охоронець (фото з місця)
У Харкові від ракетного удару постраждав 61-річний охоронець (фото з місця)
31.07.2023, 08:26
Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”
Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”
31.07.2023, 07:04

Новини за темою:

08:17
Синєгубов: на село скинули гранати з БПЛА, за добу 1 загибла та 4 поранених
07:54
ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)
07:39
Через обстріл на Харківщині загинула жінка, двох поранено – ДСНС (фото)
07:04
Нічний ракетний удар по Харкову: є поранений, повідомили, куди “прилетіло”
17:37
У Харкові горів будинок, який торік зруйнували росіяни (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 07:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ДСНС України, в Харкові через атаку армії РФ сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів".