ГСЧС показала последствия ракетного удара по Харькову (фото, видео)
Фото: ГСЧС
По данным ГСЧС Украины, в Харькове из-за атаки армии РФ произошел пожар на площади 200 квадратных метров.
«В ночь на 31 июля враг нанес ракетные удары по Новобаварскому району города Харькова. В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек.
Общая площадь пожара составила около 200 кв. м. На месте происшествия пострадал охранник предприятия. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение», — проинформировали спасатели.
Пожар тушили пять единиц техники и 28 спасателей.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГСЧС Украины, в Харькове из-за атаки армии РФ произошел пожар на площади 200 квадратных метров".