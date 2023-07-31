ГСЧС показала последствия ракетного удара по Харькову (фото, видео)

По данным ГСЧС Украины, в Харькове из-за атаки армии РФ произошел пожар на площади 200 квадратных метров.

«В ночь на 31 июля враг нанес ракетные удары по Новобаварскому району города Харькова. В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек.

Общая площадь пожара составила около 200 кв. м. На месте происшествия пострадал охранник предприятия. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение», — проинформировали спасатели.

Пожар тушили пять единиц техники и 28 спасателей.