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ГСЧС показала последствия ракетного удара по Харькову (фото, видео)

Происшествия 07:54   31.07.2023
Оксана Горун
ГСЧС показала последствия ракетного удара по Харькову (фото, видео) Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС Украины, в Харькове из-за атаки армии РФ произошел пожар на площади 200 квадратных метров.

«В ночь на 31 июля враг нанес ракетные удары по Новобаварскому району города Харькова. В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек.
Общая площадь пожара составила около 200 кв. м. На месте происшествия пострадал охранник предприятия. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение», — проинформировали спасатели.

Пожар тушили пять единиц техники и 28 спасателей.

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Последствия ракетного удара по Харькову 31 июля 2023 6
Фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Харькову 31 июля 2023 5
Фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Харькову 31 июля 2023 2
Фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Харькову 31 июля 2023 3
Фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Харькову 31 июля 2023
Фото: ГСЧС
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 07:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГСЧС Украины, в Харькове из-за атаки армии РФ произошел пожар на площади 200 квадратных метров".