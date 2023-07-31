В Харькове в ста домах заменят внутридомовые системы отопления
Внутридомовые системы отопления планируется заменить в ста жилых домах города Харькова.
В частности, такие работы КП «Харьковские тепловые сети» уже выполнило на ул. Молочной, 14.
Как сообщил сегодня, 31 июля, Харьковский городской голова Игорь Терехов, это первый шаг к модернизации всей системы теплоснабжения.
«Мы планируем провести такие работы в ста домах, применяя энергосберегающие технологии, что позволит пройти зимний сезон на достаточно высоком уровне. Ведь проложенным здесь трубам было примерно 60 лет, и жильцы жаловались на перебои с теплом. Теперь эта проблема решена. Кроме того, замена сетей позволит экономить энергоносители КП «Харьковские тепловые сети» и потребителям», — отметил городской голова.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 18:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внутридомовые системы отопления планируется заменить в ста жилых домах города Харькова.".