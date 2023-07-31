В Харькове в ста домах заменят внутридомовые системы отопления

Внутридомовые системы отопления планируется заменить в ста жилых домах города Харькова.

В частности, такие работы КП «Харьковские тепловые сети» уже выполнило на ул. Молочной, 14.

Как сообщил сегодня, 31 июля, Харьковский городской голова Игорь Терехов, это первый шаг к модернизации всей системы теплоснабжения.

«Мы планируем провести такие работы в ста домах, применяя энергосберегающие технологии, что позволит пройти зимний сезон на достаточно высоком уровне. Ведь проложенным здесь трубам было примерно 60 лет, и жильцы жаловались на перебои с теплом. Теперь эта проблема решена. Кроме того, замена сетей позволит экономить энергоносители КП «Харьковские тепловые сети» и потребителям», — отметил городской голова.