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В Харькове в ста домах заменят внутридомовые системы отопления

Общество 18:05   31.07.2023
Оксана Якушко
В Харькове в ста домах заменят внутридомовые системы отопления

Внутридомовые системы отопления планируется заменить в ста жилых домах города Харькова.

В частности, такие работы КП «Харьковские тепловые сети» уже выполнило на ул. Молочной, 14.

Как сообщил сегодня, 31 июля, Харьковский городской голова Игорь Терехов, это первый шаг к модернизации всей системы теплоснабжения.

«Мы планируем провести такие работы в ста домах, применяя энергосберегающие технологии, что позволит пройти зимний сезон на достаточно высоком уровне. Ведь проложенным здесь трубам было примерно 60 лет, и жильцы жаловались на перебои с теплом. Теперь эта проблема решена. Кроме того, замена сетей позволит экономить энергоносители КП «Харьковские тепловые сети» и потребителям», — отметил городской голова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 18:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внутридомовые системы отопления планируется заменить в ста жилых домах города Харькова.".