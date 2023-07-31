В Салтовском районе продолжается подготовка внутридомовых систем к зиме
Ремонтные бригады управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» продолжают плановые технические осмотры коммуникаций в Салтовском районе.
Как сообщил сегодня, 31 июля, начальник районного участка Андрей Евдошенко, капитальные реконструкции внутридомовых систем провели в 20 домах из 30 запланированных. Также коммунальщики завершили замену 47 м внутридомовых систем холодной воды на пр. Тракторостроителей, 128.
«Текущими ремонтами охватим все дома. В частности, планируется замена более 50 м сетей на пр. Тракторостроителей, 126, и в домах на ул. Валентиновской, 54, 56, 60. Работы ведем по графику, всё намеченное своевременно подготовим к отопительному сезону», — отметил Андрей Евдошенко.
По его словам, мастера участка уже обновили 2,2 км систем холодной воды, а также по 1 км сетей водоотведения и внутридомовой ливневой канализации. Кроме того, бригады приводят в порядок коммуникации в укрытиях.
Читайте также: Терехов доложил Зеленскому, насколько Харьков готов к зиме (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Салтовском районе продолжается подготовка внутридомовых систем к зиме»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 14:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» продолжают плановые технические осмотры коммуникаций в Салтовском районе.".