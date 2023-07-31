В Салтовском районе продолжается подготовка внутридомовых систем к зиме

Ремонтные бригады управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» продолжают плановые технические осмотры коммуникаций в Салтовском районе.

Как сообщил сегодня, 31 июля, начальник районного участка Андрей Евдошенко, капитальные реконструкции внутридомовых систем провели в 20 домах из 30 запланированных. Также коммунальщики завершили замену 47 м внутридомовых систем холодной воды на пр. Тракторостроителей, 128.

«Текущими ремонтами охватим все дома. В частности, планируется замена более 50 м сетей на пр. Тракторостроителей, 126, и в домах на ул. Валентиновской, 54, 56, 60. Работы ведем по графику, всё намеченное своевременно подготовим к отопительному сезону», — отметил Андрей Евдошенко.

По его словам, мастера участка уже обновили 2,2 км систем холодной воды, а также по 1 км сетей водоотведения и внутридомовой ливневой канализации. Кроме того, бригады приводят в порядок коммуникации в укрытиях.