У Салтівському районі триває підготовка внутрішньобудинкових систем до зими
Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» продовжують планові технічні огляди комунікацій у Салтівському районі.
Як повідомив сьогодні, 31 липня, начальник районної дільниці Андрій Євдошенко, капітальні реконструкції внутрішньобудинкових систем провели у 20 будинках з 30 запланованих. Також комунальники завершили заміну 47 м внутрішньобудинкових систем холодної води на пр. Тракторобудівників, 128.
«Поточними ремонтами охопимо всі будинки. Зокрема, планується заміна понад 50 м мереж на пр. Тракторобудівників, 126 та в будинках на вул. Валентинівській, 54, 56, 60. Роботи ведемо за графіком, все заплановане своєчасно підготуємо до опалювального сезону», – зазначив Андрій Євдошенко.
За його словами, майстри дільниці вже оновили 2,2 км систем холодної води, а також по 1 км мереж водовідведення та внутрішньобудинкової зливової каналізації. Крім того, бригади впорядковують комунікації в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 14:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» продовжують планові технічні огляди комунікацій у Салтівському районі.".