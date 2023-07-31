У Харкові в ста будинках замінять внутрішньобудинкові системи опалення

Внутрішньобудинкові системи опалення планується замінити у ста житлових будинках міста Харкова.

Зокрема, такі роботи КП «Харківські теплові мережі» вже виконало на вул. Молочній, 14.

Як повідомив сьогодні, 31 липня, Харківський міський голова Ігор Терехов, це перший крок до модернізації всієї системи теплопостачання.

«Ми плануємо провести такі роботи у ста будинках, застосовуючи енергозберігальні технології, що дозволить пройти зимовий сезон на досить високому рівні. Адже прокладеним тут трубам було приблизно 60 років, і мешканці скаржилися на перебої з теплом. Тепер ця проблема вирішена. Крім того, заміна мереж дозволить економити енергоносії КП «Харківські теплові мережі» та споживачам», – зазначив міський голова.