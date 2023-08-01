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Рыбак на Харьковщине наловил на 193 тыс. грн

Общество 18:21   01.08.2023
Оксана Горун
Рыбак на Харьковщине наловил на 193 тыс. грн

В такую сумму эксперты оценили ущерб, нанесенный природе незаконной ловлей рыбы на Харьковщине.

«В рамках отработки территории района сотрудники сектора полицейской деятельности на воде Чугуевского районного управления полиции обнаружили 54-летнего гражданина. Он занимался незаконной деятельностью на одном из водохранилищ вблизи села Новая Гнилица и ловил рыбу с помощью сеток», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Наловил рыбы на 193 тыс. грн на Харьковщине 3

По данным комплексной судебной инженерно-экологической экспертизы, рыбак причинил материальный ущерб природной среде на сумму почти 193 тысяч гривен.

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Наловил рыбы на 193 тыс. грн на Харьковщине 2

Ему сообщили о подозрении в незаконном занятии рыболовством.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 18:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В такую сумму эксперты оценили ущерб, нанесенный природе незаконной ловлей рыбы на Харьковщине".