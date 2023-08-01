Рыбак на Харьковщине наловил на 193 тыс. грн

В такую сумму эксперты оценили ущерб, нанесенный природе незаконной ловлей рыбы на Харьковщине.

«В рамках отработки территории района сотрудники сектора полицейской деятельности на воде Чугуевского районного управления полиции обнаружили 54-летнего гражданина. Он занимался незаконной деятельностью на одном из водохранилищ вблизи села Новая Гнилица и ловил рыбу с помощью сеток», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным комплексной судебной инженерно-экологической экспертизы, рыбак причинил материальный ущерб природной среде на сумму почти 193 тысяч гривен.

Ему сообщили о подозрении в незаконном занятии рыболовством.