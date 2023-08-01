Рыбак на Харьковщине наловил на 193 тыс. грн
В такую сумму эксперты оценили ущерб, нанесенный природе незаконной ловлей рыбы на Харьковщине.
«В рамках отработки территории района сотрудники сектора полицейской деятельности на воде Чугуевского районного управления полиции обнаружили 54-летнего гражданина. Он занимался незаконной деятельностью на одном из водохранилищ вблизи села Новая Гнилица и ловил рыбу с помощью сеток», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным комплексной судебной инженерно-экологической экспертизы, рыбак причинил материальный ущерб природной среде на сумму почти 193 тысяч гривен.
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Ему сообщили о подозрении в незаконном занятии рыболовством.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 18:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В такую сумму эксперты оценили ущерб, нанесенный природе незаконной ловлей рыбы на Харьковщине".