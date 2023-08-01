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Рибалка на Харківщині наловив на 193 тис. грн

Суспільство 18:21   01.08.2023
Оксана Горун
Рибалка на Харківщині наловив на 193 тис. грн

У таку суму експерти оцінили збитки, завдані природі незаконним ловом риби на Харківщині.

“У рамках відпрацювання території району співробітники сектору поліцейської діяльності на воді Чугуївського районного управління поліції виявили 54-річного громадянина. Він займався незаконною діяльністю на одному із водоймищ поблизу села Нова Гнилиця та ловив рибу за допомогою сіток”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наловив риби на 193 тис. грн на Харківщині.

За даними комплексної судової інженерно-екологічної експертизи, рибалка завдав матеріальних збитків природному середовищу на суму майже 193 тисячі гривень.

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Наловив риби на 193 тис. грн.

Йому повідомили про підозру в незаконному зайнятті рибальством.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 18:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У таку суму експерти оцінили збитки, завдані природі незаконним ловом риби на Харківщині".