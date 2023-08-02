Синегубов: о ситуации на Купянском направлении и обязательной эвакуации

На Купянском направлении враг возобновил свои наступательные штурмовые действия по позициям украинских военных. Параллельно с этим оккупанты начали активно обстреливать населенные пункты в Купянской громаде.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Что касается наших военных, то они свои позиции держат, врагу наносят большие поражения и живой силе, и военной технике. Эти штурмы идут такими волнами, там очередную волну нужно пережить, передержать», – отметил Синегубов.

Он также заявил, что Купянскую громаду РФ обстреливает почти каждый день.

«Их обстреливают управляемыми авиабомбами, разрушает при этом жилищный фонд, страдают исключительно гражданские люди. Сам город Купянск обстреливается почти каждый день, но еще больше обстреливаются те населенные пункты, которые входят в эту громаду ближе к границе с РФ», — рассказал глава ХОВА.

Синегубов добавил, что пока в Купянской громаде обязательную эвакуацию не объявляли.

«Мы эвакуировали детей раньше из некоторых населенных пунктов на самом приграничье, где фактически велись боевые действия. Если брать Купянское направление там проживает сейчас 12 тысяч человек, из них 526 – дети. Все у нас эвакуационные планы актуализированы, все маршруты приведены в действие. Когда такая необходимость, к сожалению, будет, мы будем объявлять обязательную там эвакуацию. Но это напрямую зависит от обстоятельств, которые мы будем иметь на линии фронта», — сказал Синегубов.