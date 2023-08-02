Синєгубов: про ситуацію на Куп’янському напрямку та обов’язкову евакуацію

На Куп’янському напрямку ворог відновив свої наступальні штурмові дії по позиціях українських військових. Паралельно з цим окупанти почали активно обстрілювати цивільні населені пункти у Куп’янській громаді.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Що стосується наших військових, то вони свої позиції тримають, ворогу наносять великі ураження і живій силі, і військовій техніці. Ці штурми йдуть такими хвилями, там чергову хвилю потрібно пережити, перетримати», – зазначив Синєгубов.

Він також заявив, що Куп’янську громаду РФ обстрілює майже щодня.

«Їх обстрілюють керованими авіабомбами, руйнує при цьому житловий фонд, страждають виключно цивільні люди. Саме місто Куп’янськ обстрілюється майже щодня, але ще більше обстрілюються ті населені пункти, які входять до цієї громади ближче до кордону з РФ», – розповів голова ХОВА.

Синєгубов додав, що наразі в Куп’янській громаді обов’язкову евакуацію поки що не оголошували.

«Ми евакуювали дітей раніше з деяких населених пунктів на самісінькому прикордонні, де фактично велися бойові дії. Якщо брати Куп’янський напрямок там проживає наразі 12 тисяч людей, з них 526 – діти. Всі у нас плани евакуаційні актуалізовані, всі маршрути приведені в дію. Коли така необхідність, на жаль, буде, ми будемо оголошувати обов’язкову там евакуацію. Але це напряму залежить від обставин, які ми будемо мати на лінії фронту», – сказав Синєгубов.