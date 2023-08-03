Грозы в ближайшее время — и до конца суток в Харьковской области

О грозах и непогоде по Харьковщине на 3 августа предупредил жителей региона Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 3 августа по области и городу ожидаются грозы», — говорится в официальном сообщении.

(1 уровень опасности, желтый 🟡).