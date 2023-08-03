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Грозы в ближайшее время — и до конца суток в Харьковской области

Общество 13:32   03.08.2023
Оксана Якушко
Грозы в ближайшее время — и до конца суток в Харьковской области

О грозах и непогоде по Харьковщине на 3 августа предупредил жителей региона Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 3 августа по области и городу ожидаются грозы», — говорится в официальном сообщении.

(1 уровень опасности, желтый 🟡).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 13:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О грозах и непогоде по Харьковщине на 3 августа предупредил жителей региона Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".