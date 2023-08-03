Грозы в ближайшее время — и до конца суток в Харьковской области
О грозах и непогоде по Харьковщине на 3 августа предупредил жителей региона Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 3 августа по области и городу ожидаются грозы», — говорится в официальном сообщении.
(1 уровень опасности, желтый 🟡).
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 13:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О грозах и непогоде по Харьковщине на 3 августа предупредил жителей региона Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".