В Харьков и область идет жара до 38 градусов — прогноз погоды

В конце недели — в начале следующей малооблачную жаркую погоду в Харьковской области будет формировать горячий воздух, поступающий с юго-востока. С 4 по 7 августа столбики термометров ночью будут показывать 20-25°, днем — 33-38°.

Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

В четверг, 3 августа, по области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью 15-20°, днем 28-33°.

В Харькове — переменная облачность, без осадков. Ночью 17-19°, днем 30-32°.

В пятницу, 4 августа, — небольшая облачность, без осадков. Ночью 16-21°, днем 30-35°.

В субботу, 5 августа, — небольшая облачность. Ночью 17-22°, днем 31-36°.

В воскресенье, 6 августа, — небольшая облачность. Ночью 20-25°, днем 33-38°.

В понедельник, 7 августа, — переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 20-25°, днем 33-38°.