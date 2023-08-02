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В Харьков и область идет жара до 38 градусов — прогноз погоды

Общество 21:36   02.08.2023
Елена Нагорная
В Харьков и область идет жара до 38 градусов — прогноз погоды Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В конце недели — в начале следующей малооблачную жаркую погоду в Харьковской области будет формировать горячий воздух, поступающий с юго-востока. С 4 по 7 августа столбики термометров ночью будут показывать 20-25°, днем — 33-38°.

Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

В четверг, 3 августа, по области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью 15-20°, днем 28-33°.
В Харькове — переменная облачность, без осадков. Ночью 17-19°, днем 30-32°.

В пятницу, 4 августа, — небольшая облачность, без осадков. Ночью 16-21°, днем 30-35°.

В субботу, 5 августа, — небольшая облачность. Ночью 17-22°, днем 31-36°.

В воскресенье, 6 августа, — небольшая облачность. Ночью 20-25°, днем 33-38°.

В понедельник, 7 августа, — переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 20-25°, днем 33-38°.

Читайте также: В Харькове будет гроза: прогноз от гидрометцентра

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 21:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В конце недели — в начале следующей малооблачную жаркую погоду в Харьковской области будет формировать горячий воздух, поступающий с юго-востока. С 4 по 7 августа столбики термометров ночью будут показывать 20-25°, днем — 33-38°.".