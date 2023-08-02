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У Харків та область іде спека до 38 градусів – прогноз погоди

Суспільство 21:36   02.08.2023
Олена Нагорна
У Харків та область іде спека до 38 градусів – прогноз погоди

Наприкінці тижня – на початку наступного малохмарну спекотну погоду в Харківській області формуватиме гаряче повітря, що надходитиме з південного сходу. З 4 по 7 серпня стовпчики термометрів уночі показуватимуть 20-25°, вдень – 33-38°.

Про це повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У четвер, 3 серпня, – по області мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі 15-20°, вдень 28-33°.
У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вночі 17-19°, вдень 30-32°.

У п’ятницю, 4 серпня, – невелика хмарність, без опадів. Вночі 16-21°, вдень 30-35°.

У суботу, 5 серпня, – невелика хмарність. Вночі 17-22°, вдень 31-36°.

У неділю, 6 серпня, – невелика хмарність. Вночі 20-25°, вдень 33-38°.

У понеділок, 7 серпня, – мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі 20-25°, вдень 33-38°.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 21:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наприкінці тижня – на початку наступного малохмарну спекотну погоду в Харківській області формуватиме гаряче повітря, що надходитиме з південного сходу. З 4 по 7 серпня стовпчики термометрів уночі показуватимуть 20-25°, вдень – 33-38°.".