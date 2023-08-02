У Харкові буде гроза: прогноз від гідрометцентру

Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології попередили, що 2 серпня у Харкові та області знову гримітиме.

За даними Гідрометцентру, у Харкові 2 серпня буде хмарно із проясненнями. Дощ обіцяють невеликий та короткочасний, але з грозою. Температура повітря коливатиметься від 29-31°C.

Прогноз для Харківської області – аналогічний: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ та гроза. Температура повітря – від 27 до 32°C.

Раніше у гідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки на Харківщині – “жовтий” – на 2 серпня через очікувані грози.