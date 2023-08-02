У Харкові буде гроза: прогноз від гідрометцентру
Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології попередили, що 2 серпня у Харкові та області знову гримітиме.
За даними Гідрометцентру, у Харкові 2 серпня буде хмарно із проясненнями. Дощ обіцяють невеликий та короткочасний, але з грозою. Температура повітря коливатиметься від 29-31°C.
Прогноз для Харківської області – аналогічний: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ та гроза. Температура повітря – від 27 до 32°C.
Раніше у гідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки на Харківщині – “жовтий” – на 2 серпня через очікувані грози.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 09:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології попередили, що 2 серпня у Харкові та області знову гримітиме".