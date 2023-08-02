В Харькове будет гроза: прогноз от гидрометцентра
Фото: МГ «Объектив»
Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили, что 2 августа в Харькове и области вновь будет греметь.
По данным Гидрометцентра, в Харькове 2 августа будет облачно с прояснениями. Дождь обещают небольшой и кратковременный, но с грозой. Температура воздуха будет колебаться от 29 — 31°С.
Прогноз по Харьковской области — аналогичный: облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха — от 27 до 32°С.
Ранее в гидрометцентре объявили первый уровень опасности на Харьковщине — «желтый» — на 2 августа из-за ожидаемых гроз.
Читайте также: Сильная гроза в Харькове: над городом гремит и сверкают молнии (видео)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове будет гроза: прогноз от гидрометцентра»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили, что 2 августа в Харькове и области вновь будет греметь".