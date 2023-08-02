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В Харькове будет гроза: прогноз от гидрометцентра

Общество 09:44   02.08.2023
Оксана Горун
В Харькове будет гроза: прогноз от гидрометцентра Фото: МГ «Объектив»

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили, что 2 августа в Харькове и области вновь будет греметь.

По данным Гидрометцентра, в Харькове 2 августа будет облачно с прояснениями. Дождь обещают небольшой и кратковременный, но с грозой. Температура воздуха будет колебаться от 29 — 31°С.

Прогноз по Харьковской области — аналогичный: облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха — от 27 до 32°С.

Ранее в гидрометцентре  объявили первый уровень опасности на Харьковщине — «желтый» — на 2 августа из-за ожидаемых гроз.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 09:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили, что 2 августа в Харькове и области вновь будет греметь".