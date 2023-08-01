Сильная гроза в Харькове: над городом гремит и сверкают молнии (видео)

В Харькове — четко в соответствии с прогнозом синоптиков — вечер 1 августа отметился мощной грозой. Видео грозового неба жители постят в соцсетях.

«Гром, не пугайтесь», — сопровождают грозовые раскаты местные мониторинговые каналы.

Видео грозового неба над Харьковом и сверкающих молний постят местные паблики.

В области уже начался сильный дождь.

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии тем временем предупреждают, что и 2 августа в регионе не будет спокойной погоды. Вновь ожидаются грозы. Объявлен 1 уровень опасности — «желтый».