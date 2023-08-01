Live
  • Вт 01.08.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.32
    • 🟢

Сильная гроза в Харькове: над городом гремит и сверкают молнии (видео)

Общество 21:39   01.08.2023
Оксана Горун
Сильная гроза в Харькове: над городом гремит и сверкают молнии (видео) Фото: МГ «Объектив»

В Харькове — четко в соответствии с прогнозом синоптиков — вечер 1 августа отметился мощной грозой. Видео грозового неба жители постят в соцсетях.

«Гром, не пугайтесь», — сопровождают грозовые раскаты местные мониторинговые каналы.

Видео грозового неба над Харьковом и сверкающих молний постят местные паблики.

В области уже начался сильный дождь.

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии тем временем предупреждают, что и 2 августа в регионе не будет спокойной погоды. Вновь ожидаются грозы. Объявлен 1 уровень опасности — «желтый».

Читайте также: На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы

Автор: Оксана Горун
Популярно
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
31.07.2023, 23:35
В Харькове услуги по распределению газа теперь предоставляют «Газсети»
В Харькове услуги по распределению газа теперь предоставляют «Газсети»
01.08.2023, 17:05
Сильная гроза в Харькове: над городом гремит и сверкают молнии (видео)
Сильная гроза в Харькове: над городом гремит и сверкают молнии (видео)
01.08.2023, 21:39
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
31.07.2023, 20:19
Жители Купянска привыкли к обстрелам и не хотят эвакуироваться
Жители Купянска привыкли к обстрелам и не хотят эвакуироваться
01.08.2023, 14:29
В Харькове чиновники «делят» Институт протезирования: он не работает
В Харькове чиновники «делят» Институт протезирования: он не работает
01.08.2023, 20:11

Новости по теме:

19:08
Град и шквал: стихия может разгуляться на Харьковщине уже сегодня вечером
14:14
На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы
16:53
На Харьковщине в понедельник — грозы: синоптики предупреждают об опасности
20:29
«Машины просто утонули». Харьков накрыл мощный ливень (видео)
17:40
Какой будет погода в Харькове и области в выходные и на следующей неделе

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сильная гроза в Харькове: над городом гремит и сверкают молнии (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 21:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове — четко в соответствии с прогнозом синоптиков — вечер 1 августа отметился мощной грозой. Видео грозового неба жители постят в соцсетях".