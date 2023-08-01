Потужна гроза у Харкові: над містом гримить і сяють блискавки (відео)
У Харкові – чітко відповідно до прогнозу синоптиків – вечір 1 серпня відзначився потужною грозою. Відео грозового неба мешканці постять у соцмережах.
“Грім, не лякайтеся”, – супроводжують грозові гуркоти місцеві моніторингові канали.
Відео грозового неба над Харковом та блискавок, що сяють, постять місцеві пабліки.
В області вже розпочався сильний дощ.
Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології тим часом попереджають, що й 2 серпня в регіоні не буде спокійної погоди. Знову очікуються грози. Оголошено 1 рівень небезпеки – “жовтий”.
Читайте також: На Харківщині оголосили штормове попередження: 1 серпня очікуються грози
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Потужна гроза у Харкові: над містом гримить і сяють блискавки (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 21:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові – чітко відповідно до прогнозу синоптиків – вечір 1 серпня відзначився потужною грозою. Відео грозового неба мешканці постять у соцмережах".