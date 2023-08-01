Потужна гроза у Харкові: над містом гримить і сяють блискавки (відео)

У Харкові – чітко відповідно до прогнозу синоптиків – вечір 1 серпня відзначився потужною грозою. Відео грозового неба мешканці постять у соцмережах.

“Грім, не лякайтеся”, – супроводжують грозові гуркоти місцеві моніторингові канали.

Відео грозового неба над Харковом та блискавок, що сяють, постять місцеві пабліки.

В області вже розпочався сильний дощ.

Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології тим часом попереджають, що й 2 серпня в регіоні не буде спокійної погоди. Знову очікуються грози. Оголошено 1 рівень небезпеки – “жовтий”.