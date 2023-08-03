Грози у найближчу годину – і до кінця доби на Харківщині

Про грози та негоду на Харківщині на 3 серпня попередив мешканців регіону Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 3 серпня по області та місту очікуються грози», – йдеться в офіційному повідомленні.

(1 рівень небезпеки, жовтий 🟡).