Грози у найближчу годину – і до кінця доби на Харківщині
Про грози та негоду на Харківщині на 3 серпня попередив мешканців регіону Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 3 серпня по області та місту очікуються грози», – йдеться в офіційному повідомленні.
(1 рівень небезпеки, жовтий 🟡).
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 13:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про грози та негоду на Харківщині на 3 серпня попередив мешканців регіону Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".