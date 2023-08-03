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Грози у найближчу годину – і до кінця доби на Харківщині

Суспільство 13:32   03.08.2023
Оксана Якушко
Грози у найближчу годину – і до кінця доби на Харківщині

Про грози та негоду на Харківщині на 3 серпня попередив мешканців регіону Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 3 серпня по області та місту очікуються грози», – йдеться в офіційному повідомленні.

(1 рівень небезпеки, жовтий 🟡).

Читайте також: У Харків та область іде спека до 38 градусів — прогноз погоди

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 13:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про грози та негоду на Харківщині на 3 серпня попередив мешканців регіону Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".