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Трамваи на выходных изменят свои маршруты в Харькове

Общество 18:28   04.08.2023
Оксана Якушко
Трамваи на выходных изменят свои маршруты в Харькове

В субботу трамвай №3, а в воскресенье трамваи №6 и 8 временно будут курсировать по другому маршруту.

5 августа с 9:00 до 16:00 трамвай №3 не будет ходить по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, пояснили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамвай №3 будет курсировать так:

разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

Трамваи № 6 и №8 не будут ходить с 9:00 до 16:00 6 августа по Салтовскому шоссе и в пер. Салтовскому.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

 

№6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

 

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 18:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу трамвай №3, а в воскресенье трамваи №6 и 8 временно будут курсировать по другому маршруту.".