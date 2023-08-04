Трамваї на вихідних змінять свої маршрути у Харкові
У суботу трамвай №3, а в неділю трамваї №6 та 8 тимчасово курсуватимуть іншим маршрутом.
5 серпня з 9:00 до 16:00 трамвай №3 не ходитиме вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола “Залютине”.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, пояснили в Департаменті інфраструктури.
У цей час трамвай №3 курсуватиме так:
У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
Трамваї №6 та №8 не ходитимуть з 9:00 до 16:00 6 серпня Салтівським шосе та у пров. Салтівському.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 18:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу трамвай №3, а в неділю трамваї №6 та 8 тимчасово курсуватимуть іншим маршрутом.".