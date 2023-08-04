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Трамваї на вихідних змінять свої маршрути у Харкові

Суспільство 18:28   04.08.2023
Оксана Якушко
Трамваї на вихідних змінять свої маршрути у Харкові

У суботу трамвай №3, а в неділю трамваї №6 та 8 тимчасово курсуватимуть іншим маршрутом.

5 серпня з 9:00 до 16:00 трамвай №3 не ходитиме вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола “Залютине”.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, пояснили в Департаменті інфраструктури.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так:

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Трамваї №6 та №8 не ходитимуть з 9:00 до 16:00 6 серпня Салтівським шосе та у пров. Салтівському.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

 

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 18:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу трамвай №3, а в неділю трамваї №6 та 8 тимчасово курсуватимуть іншим маршрутом.".