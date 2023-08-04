В громаде на Харьковщине до вечера будет слышна стрельба
В 9:00 4 августа на территории Лозовской громады Харьковской области начались учебные стрельбы, которые продлятся до 17:00.
«Исполнительный комитет Лозовского городского совета просит вас сохранять спокойствие», — пишут в Telegram-канале «LozovaNews».
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 09:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 9:00 4 августа на территории Лозовской громады Харьковской области начались учебные стрельбы, которые продлятся до 17:00.".