У громаді на Харківщині до вечора буде чутно стрільбу
О 9:00 4 серпня на території Лозівської громади Харківської області розпочалися навчальні стрільби, які триватимуть до 17:00.
“Виконавчий комітет Лозівської міської ради просить вас зберігати спокій”, – пишуть у телеграмі “LozovaNews”.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 09:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 9:00 4 серпня на території Лозівської громади Харківської області розпочалися навчальні стрільби, які триватимуть до 17:00.".