Генштаб ЗСУ назвав дев’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Армія РФ протягом доби на Харківщині обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Гур’їв Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка, Бологівка, Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ та Кучерівка, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також, як повідомлялося, супротивник завдав авіаударів в районах селища Ветеринарне Дергачівської громади, Харкова, села Веселе Липецької громади, сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району.