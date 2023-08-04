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Генштаб ЗСУ назвав дев’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Події 07:25   04.08.2023
Олена Нагорна
Генштаб ЗСУ назвав дев’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Армія РФ протягом доби на Харківщині обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Гур’їв Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка, Бологівка, Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ та Кучерівка, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також, як повідомлялося, супротивник завдав авіаударів в районах селища Ветеринарне Дергачівської громади, Харкова, села Веселе Липецької громади, сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 07:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Гур’їв Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка, Бологівка, Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ та Кучерівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".