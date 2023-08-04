Генштаб назвал девять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг

Армия РФ в течение суток на Харьковщине обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Гурьев Казачок, Высокая Яруга, Волчанск, Варваровка, Бологовка, Фиголевка, Двуречная, Купянск и Кучеровка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также, как сообщалось, противник нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, Харькова, села Веселое Липецкой громады, сел Петропавловка и Кисловка Купянского района.