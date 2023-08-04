Генштаб назвал девять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в течение суток на Харьковщине обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Гурьев Казачок, Высокая Яруга, Волчанск, Варваровка, Бологовка, Фиголевка, Двуречная, Купянск и Кучеровка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Также, как сообщалось, противник нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, Харькова, села Веселое Липецкой громады, сел Петропавловка и Кисловка Купянского района.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 07:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Гурьев Казачок, Высокая Яруга, Волчанск, Варваровка, Бологовка, Фиголевка, Двуречная, Купянск и Кучеровка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".