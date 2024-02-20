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На Харківщині будуть стрілянина та вибухи: мешканців просять зберігати спокій

Суспільство 10:46   20.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині будуть стрілянина та вибухи: мешканців просять зберігати спокій

Планові стрільби 20 лютого проведуть на території Балаклійської громади на Харківщині, а у Золочівській та Борівській працюватимуть сапери.

Сьогодні, 20 лютого, після 11:00 на території Балаклійської громади заплановано проведення планових стрільб. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки“, – попередила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

Керівництво Борівської громади тим часом поінформувало: з 11:00 до 13:00 жителі можуть чути вибухи.

“На території Піско-Радьківського старостинського округу проводитимуться роботи з розмінування”, – попередили в телеграмі Борівської сільради.

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У ХОВА доповнили “розклад” інформацією про планове розмінування в Золочівській громаді.

“У районі селища Золочів з 11:30 до 12:00 відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів”, – повідомила пресслужба ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 10:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Планові стрільби 20 лютого проведуть на території Балаклійської громади на Харківщині, а у Золочівській та Борівській працюватимуть сапери".