На Харківщині будуть стрілянина та вибухи: мешканців просять зберігати спокій
Планові стрільби 20 лютого проведуть на території Балаклійської громади на Харківщині, а у Золочівській та Борівській працюватимуть сапери.
“Сьогодні, 20 лютого, після 11:00 на території Балаклійської громади заплановано проведення планових стрільб. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки“, – попередила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.
Керівництво Борівської громади тим часом поінформувало: з 11:00 до 13:00 жителі можуть чути вибухи.
“На території Піско-Радьківського старостинського округу проводитимуться роботи з розмінування”, – попередили в телеграмі Борівської сільради.
Читайте також: На Харківщині повернули світло, але обстрілом перебили газ – Міненерго
У ХОВА доповнили “розклад” інформацією про планове розмінування в Золочівській громаді.
“У районі селища Золочів з 11:30 до 12:00 відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів”, – повідомила пресслужба ХОВА.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, Борова, вибухи, золочів, новини Харкова, розмінування, стрельбы, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині будуть стрілянина та вибухи: мешканців просять зберігати спокій»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 10:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Планові стрільби 20 лютого проведуть на території Балаклійської громади на Харківщині, а у Золочівській та Борівській працюватимуть сапери".