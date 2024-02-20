На Харьковщине будут стрельба и взрывы: жителей просят сохранять спокойствие

Плановые стрельбы 20 февраля проведут на территории Балаклейской громады на Харьковщине, а в Золочевской и Боровской будут работать саперы.

«Сегодня, 20 февраля, после 11:00 на территории Балаклейской громады запланировано проведение плановых стрельб. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — предупредила пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

Руководство Боровской громады тем временем проинформировало: с 11:00 до 13:00 жители могут слышать взрывы.

«На территории Песко-Радьковского старостинского округа будут проводиться работы по разминированию», — предупредили в telegram Боровского сельсовета.

В ХОВА дополнили «расписание» информацией о плановом разминировании в Золочевской громаде.

«В районе поселка Золочев с 11:30 до 12:00 будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.