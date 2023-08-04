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В Харькове на месяц перекрыли три улицы

Общество 14:45   04.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове на месяц перекрыли три улицы Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Калиновой, в районе дома №35-а на улице Белой Акации, запрещено до 4 сентября. Кроме того, перекрыли улицу Мироносицкую, в районе дома №61, и улицу Алчевских, в районе дома №56.

«Как сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ по ликвидации утечки газа», – объяснили решение в Харьковском горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 14:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Калиновой, в районе дома №35-а на улице Белой Акации, запрещено до 4 сентября. Кроме того, перекрыли улицу Мироносицкую, в районе дома №61, и улицу Алчевских, в районе дома №56.".