В Харькове на месяц перекрыли три улицы

Движение транспорта на улице Калиновой, в районе дома №35-а на улице Белой Акации, запрещено до 4 сентября. Кроме того, перекрыли улицу Мироносицкую, в районе дома №61, и улицу Алчевских, в районе дома №56.

«Как сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ по ликвидации утечки газа», – объяснили решение в Харьковском горсовете.

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