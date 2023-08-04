В Харькове на месяц перекрыли три улицы
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Калиновой, в районе дома №35-а на улице Белой Акации, запрещено до 4 сентября. Кроме того, перекрыли улицу Мироносицкую, в районе дома №61, и улицу Алчевских, в районе дома №56.
«Как сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ по ликвидации утечки газа», – объяснили решение в Харьковском горсовете.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Калиновой, в районе дома №35-а на улице Белой Акации, запрещено до 4 сентября. Кроме того, перекрыли улицу Мироносицкую, в районе дома №61, и улицу Алчевских, в районе дома №56.".