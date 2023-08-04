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Новый асфальт кладут на дороге из Харькова в сторону Золочева и приграничья

Общество 09:28   04.08.2023
Елена Нагорная
Новый асфальт кладут на дороге из Харькова в сторону Золочева и приграничья Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области кладут асфальт на дороге Т-21-03 Харьков — Золочев — КПП «Александровка».

Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, эти работы проводятся в рамках софинансирования службы и Дергачевской громады.

«Это важный логистический маршрут, который соединяет Харьков с поселком Золочев и другими приграничными селами области. Все работы выполняются в рамках эксплуатационного содержания и с минимальными капиталовложениями для достижения нормативного уровня проезда», — отмечают дорожники.


Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 09:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области кладут асфальт на дороге Т-21-03 Харьков — Золочев — КПП «Александровка».".