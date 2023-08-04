Новый асфальт кладут на дороге из Харькова в сторону Золочева и приграничья

В Харьковской области кладут асфальт на дороге Т-21-03 Харьков — Золочев — КПП «Александровка».

Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, эти работы проводятся в рамках софинансирования службы и Дергачевской громады.

«Это важный логистический маршрут, который соединяет Харьков с поселком Золочев и другими приграничными селами области. Все работы выполняются в рамках эксплуатационного содержания и с минимальными капиталовложениями для достижения нормативного уровня проезда», — отмечают дорожники.



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области