Новый асфальт кладут на дороге из Харькова в сторону Золочева и приграничья
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
В Харьковской области кладут асфальт на дороге Т-21-03 Харьков — Золочев — КПП «Александровка».
Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, эти работы проводятся в рамках софинансирования службы и Дергачевской громады.
«Это важный логистический маршрут, который соединяет Харьков с поселком Золочев и другими приграничными селами области. Все работы выполняются в рамках эксплуатационного содержания и с минимальными капиталовложениями для достижения нормативного уровня проезда», — отмечают дорожники.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 09:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области кладут асфальт на дороге Т-21-03 Харьков — Золочев — КПП «Александровка».".