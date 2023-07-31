Дорожники показали 15-й мост, который капитально отремонтируют на Харьковщине

В Харьковской области взялись восстанавливать мост, который был разрушен в результате полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года. Это 15-й мост в регионе, который будут ремонтировать капитально.

Об этом сообщает в Facebook Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Восстановление разрушенного моста обеспечивает устойчивое логистическое сообщение с соседними областями», — отмечают в ведомстве.

Сейчас дорожники проводят подготовительные работы, обустраивают стройплощадку и организовывают движение.



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Напомним, 27 июля начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Андрей Алексеев сообщал, что всего на Харьковщине было разрушено 27 мостов, в объезд которых обустроили 25 временных переправ. Ориентировочная стоимость восстановления всех мостов региона составляет 4,3 миллиарда гривен. Деньги из госбюджета еще не поступали, поэтому подрядчики проводят подготовительные работы за свой счет.