Дорожники показали 15-й мост, который капитально отремонтируют на Харьковщине
В Харьковской области взялись восстанавливать мост, который был разрушен в результате полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года. Это 15-й мост в регионе, который будут ремонтировать капитально.
Об этом сообщает в Facebook Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Восстановление разрушенного моста обеспечивает устойчивое логистическое сообщение с соседними областями», — отмечают в ведомстве.
Сейчас дорожники проводят подготовительные работы, обустраивают стройплощадку и организовывают движение.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Напомним, 27 июля начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Андрей Алексеев сообщал, что всего на Харьковщине было разрушено 27 мостов, в объезд которых обустроили 25 временных переправ. Ориентировочная стоимость восстановления всех мостов региона составляет 4,3 миллиарда гривен. Деньги из госбюджета еще не поступали, поэтому подрядчики проводят подготовительные работы за свой счет.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 21:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области взялись восстанавливать мост, который был разрушен в результате полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года. Это 15-й мост в регионе, который будут ремонтировать капитально.".