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Дорожники показали 15-й мост, который капитально отремонтируют на Харьковщине

Общество 21:31   31.07.2023
Елена Нагорная
Дорожники показали 15-й мост, который капитально отремонтируют на Харьковщине Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области взялись восстанавливать мост, который был разрушен в результате полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года. Это 15-й мост в регионе, который будут ремонтировать капитально.

Об этом сообщает в Facebook Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Восстановление разрушенного моста обеспечивает устойчивое логистическое сообщение с соседними областями», — отмечают в ведомстве.

Сейчас дорожники проводят подготовительные работы, обустраивают стройплощадку и организовывают движение.


Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Напомним, 27 июля начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Андрей Алексеев сообщал, что всего на Харьковщине было разрушено 27 мостов, в объезд которых обустроили 25 временных переправ. Ориентировочная стоимость восстановления всех мостов региона составляет 4,3 миллиарда гривен. Деньги из госбюджета еще не поступали, поэтому подрядчики проводят подготовительные работы за свой счет.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 21:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области взялись восстанавливать мост, который был разрушен в результате полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года. Это 15-й мост в регионе, который будут ремонтировать капитально.".