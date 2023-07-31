Дорожники показали 15-й міст, який капітально відремонтують на Харківщині

У Харківській області взялися відновлювати міст, який було зруйновано внаслідок повномасштабного вторгнення РФ наприкінці лютого 2022 року. Це 15-й міст у регіоні, який ремонтуватимуть капітально.

Про це повідомляє у фейсбуці Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

“Відбудова зруйнованого мосту забезпечує стале логістичне сполучення з сусідніми областями”, – зазначають у відомстві.

Наразі шляховики проводять підготовчі роботи, облаштують будмайданчик та організовують рух.



Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Нагадаємо, 27 липня начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Андрій Алексєєв повідомляв, що всього на Харківщині було зруйновано 27 мостів, в об’їзд яких влаштували 25 тимчасових переправ. Орієнтовна вартість відновлення всіх мостів регіону складає 4,3 мільярда гривень. Гроші з держбюджету ще не надходили, тому підрядники проводять підготовчі роботи на 15 спорудах власним коштом.