Дорожники показали 15-й міст, який капітально відремонтують на Харківщині
У Харківській області взялися відновлювати міст, який було зруйновано внаслідок повномасштабного вторгнення РФ наприкінці лютого 2022 року. Це 15-й міст у регіоні, який ремонтуватимуть капітально.
Про це повідомляє у фейсбуці Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
“Відбудова зруйнованого мосту забезпечує стале логістичне сполучення з сусідніми областями”, – зазначають у відомстві.
Наразі шляховики проводять підготовчі роботи, облаштують будмайданчик та організовують рух.
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Нагадаємо, 27 липня начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Андрій Алексєєв повідомляв, що всього на Харківщині було зруйновано 27 мостів, в об’їзд яких влаштували 25 тимчасових переправ. Орієнтовна вартість відновлення всіх мостів регіону складає 4,3 мільярда гривень. Гроші з держбюджету ще не надходили, тому підрядники проводять підготовчі роботи на 15 спорудах власним коштом.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 21:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області взялися відновлювати міст, який було зруйновано внаслідок повномасштабного вторгнення РФ наприкінці лютого 2022 року. Це 15-й міст у регіоні, який ремонтуватимуть капітально.".