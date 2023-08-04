Новий асфальт кладуть на дорозі з Харкова в бік Золочева та прикордоння
У Харківській області кладуть асфальт на дорозі Т-21-03 Харків – Золочів – КПП “Олександрівка”.
Як повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, ці роботи проводяться у межах співфінансування служби та Дергачівської громади.
“Це важливий логістичний маршрут, який з‘єднує Харків з селищем Золочів та іншими прикордонними селами області. Усі роботи виконуються в межах експлуатаційного утримання та з мінімальними капіталовкладеннями для досягнення нормативного рівня проїзду”, – зазначають шляховики.
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 09:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області кладуть асфальт на дорозі Т-21-03 Харків – Золочів – КПП “Олександрівка”.".