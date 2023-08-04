Новий асфальт кладуть на дорозі з Харкова в бік Золочева та прикордоння

У Харківській області кладуть асфальт на дорозі Т-21-03 Харків – Золочів – КПП “Олександрівка”.

Як повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, ці роботи проводяться у межах співфінансування служби та Дергачівської громади.

“Це важливий логістичний маршрут, який з‘єднує Харків з селищем Золочів та іншими прикордонними селами області. Усі роботи виконуються в межах експлуатаційного утримання та з мінімальними капіталовкладеннями для досягнення нормативного рівня проїзду”, – зазначають шляховики.



Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області